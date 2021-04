WRC: Organizadores do Rali da Croácia acreditam poder ter público

Os organizadores do Rally da Croácia continuam com esperança de poder ter público na sua prova: “Na Estónia, no ano passado, as autoridades permitiram que a prova tivesse público em zonas especialmente designadas para o efeito. Acredito que podemos ter público na Croácia. Temos 150 quilómetros de troços, que potencialmente oferecem visibilidade do lado esquerdo e direito da estrada.

Não haverá falta de espaço para manter a distância física, e para isso preparámos protocolos específicos da Covid. Todos os participantes, comissário, marshalls e espectadores (se forem autorizados) terão dos respeitar. Para aqueles que não poderão estar ao pé da estrada, há emissões na Rádio e Televisão croata que acredito que terão uma grande audiência”, disse o presidente da comissão Organizadora do Rali da Croácia, Daniel Šaškin.