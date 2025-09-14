WRC: organizador do Rali do Chile multado por falha de segurança
O organizador do Rali do Chile foi alvo de uma multa suspensa de 15.000 euros e uma repreensão formal por uma grave infração de segurança.
A penalização surge após um veículo não autorizado ter entrado na sétima especial em sentido contrário, passando por controlos policiais e de paragem, cerca de 40 minutos antes do início da prova.
Este incidente resultou num quase acidente com o carro do delegado médico da FIA.
Os comissários desportivos criticaram a falha de comunicação à direção do rali, alertando que qualquer repetição de uma questão de segurança levará à interrupção imediata e permanente da competição.
A sanção sublinha a importância da gestão de acessos, segurança das especiais e protocolos de comunicação, frequentemente citados em violações do Artigo 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional da FIA.
Casos recentes
Rali do Japão 2024: Os organizadores receberam uma multa de 150.000 euros (100.000 euros suspensos) após uma carrinha ter entrado na especial 12 durante o evento, criando uma situação de perigo. A falha deveu-se à má implementação dos controlos de acesso, com incidentes semelhantes registados em 2022 e 2023. Os comissários alertaram que uma repetição resultaria na paragem imediata do evento.
M-Sport no Rali do Paraguai 2025: A equipa M-Sport foi multada em 5.000 euros (20.000 euros suspensos) quando um meteorologista contratado localmente conduziu, por engano, vários quilómetros numa especial fechada, passando por múltiplos veículos da organização e criando uma situação perigosa.
O membro da equipa foi despedido, e a multa suspensa será aplicada em caso de nova infração antes do final da época de 2025.
