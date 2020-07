WRC: Ordem de partida ‘afinada’ para “ser mais justo”

O Rali da Estónia ganhou ‘honras’ prova que marca o recomeço do WRC, que foi interrompido em março, após o Rali do México. Cinco meses depois, a FIA entendeu que tem de alterar as regras da ordem de partida para esta prova, e a razão é simples. É que a prova tem apenas dois dias e 70% do percurso realiza-se no primeiro dia de prova. Ou seja, o líder do campeonato teria de abrir a estrada em 70% do rali, quando isso costuma suceder à volta dos 40%.: “É justo que se faça assim nesta ronda mais curta. Seria provavelmente um pouco injusto ter o líder do campeonato à frente todo o dia num sábado bastante longo, antes de um domingo mais curto”. – afirmou o chefe de equipa da M-Sport, Richard Millener.