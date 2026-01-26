WRC, Oliver Solberg: “Vencer o Rali de Monte-Carlo é um resultado incrível e um sonho realizado”

Oliver Solberg conquistou uma vitória histórica no Rali de Monte-Carlo, surpreendendo tudo e todos com uma exibição portentosa num rali a todos os níveis dificílimo. Naquela que foi apenas a sua segunda prova do Rally1 da Toyota, dois ralis com a marca japonesa, dois triunfos.

Solberg e o seu navegador Elliott Edmondson, asseguraram a vitória com uma margem de 51,8 segundos, consolidando o segundo triunfo consecutivo em duas provas disputadas com o GR Yaris Rally1, após a vitória inaugural no Rali da Estónia em 2024.

Aos 24 anos, Solberg tornou-se o vencedor mais jovem do Rali de Monte-Carlo na era moderna, apenas alguns meses mais novo do que Sébastien Ogier quando conquistou a primeira das suas dez vitórias na prova, em 2009. É também o primeiro membro da conceituada família Solberg a vencer o emblemático evento monegasco. A performance reflete uma progressão considerável: o piloto nunca tinha terminado acima do 14º lugar em seis participações anteriores na prova.

Domínio absoluto da Toyota

O 1-2-3 alcançado pela Toyota constitui o primeiro pódio totalmente ocupado por um único fabricante desde 2015, marcando a primeira vez que a marca nipónica consegue este feito na história do evento. Elfyn Evans e Sébastien Ogier completaram o resultado, conquistando a segunda e terceira posições, respetivamente.

A vitória de Solberg é a sétima conquistada por um carro Toyota no Rali de Monte-Carlo.

Condições extremas

A edição de 2026 do Rali de Monte-Carlo foi uma das mais exigentes dos últimos anos. A maioria das classificativas foi disputada sob uma combinação de neve, gelo, chuva e lama, com escassos (ou nenhuns) troços de asfalto seco. Apesar da complexidade das condições, Solberg demonstrou à vontade. Num episódio memorável no sábado, o piloto saiu dramaticamente de estrada, mas conseguiu manobrar o carro de tal forma que conseguiu regressar ao troço e ainda por cima… vencer a classificativa.

No domingo, a etapa final nas montanhas acima de Mónaco, incluindo a passagem no icónico Col de Turini, apresentou condições ainda mais adversas de gelo e neve. Solberg teve alguns momentos delicados – cvomo por exemplo um pião – mas manteve a compostura para assegurar a vitória.

Reconhecimento do trabalho coletivo

Solberg expressou a sua gratidão à equipa após a conclusão da prova: “Vencer o Rali de Monte-Carlo é um resultado incrível e um sonho realizado. Devo um agradecimento especial à equipa pela confiança que depositaram em mim como piloto oficial. É a nossa segunda prova conjunta e a nossa segunda vitória. A equipa trabalhou de forma exemplar para me tornar confortável no carro em todas as superfícies e em todas as condições”, afirmou Solberg.

“Quando as condições foram difíceis, procurei ser agressivo na neve e no gelo, acredito que foi aí que consegui fazer a diferença. Um resultado de 1-2-3 para a equipa é um excelente início de temporada, especialmente para o campeonato de fabricantes”, concluiu.

FOTO TGR-DAM