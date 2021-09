WRC: Oliver Solberg testa Hyundai i20 Rally1 (vídeo) | AutoSport

O facto de Oliver Solberg ter testado o no Hyundai i20 Rally1 é um sinal claro que o piloto está prestes a ser confirmado em 2022, provavelmente partilhando o terceiro carro da equipa com Dani Sordo. Sabe-se que o espanhol fica com a Hyundai Motorsport no próximo ano, não é crível que queira fazer novamente épocas a tempo inteiro pelo que a partilha faz sentido. Só falta a Hyundai anunciar…