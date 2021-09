WRC: Oliver Solberg ‘separa-se’ de Aaron Johnston | AutoSport

Oliver Solberg revelou que se vai ‘separar’ de Aaron Johnston, seu navegador de longa data. Juntaram-se em 2019, participaram em seis eventos ERC, em 2020, fizeram a sua estreia na categoria WRC3 com o Volkswagen Polo GTI R5, competindo também no ERC, até que o piloto sueco assinou contrato com a Hyundai Motorsport. Este ano, estreou-se no Rali do Ártico com um WRC, foi sétimo, no Rali Safari saiu de estrada e danificou o roll bar do Hyundai i20 WRC, pelo meio realizou várias provas com o i20 R5. Desde o Safari que não termina uma prova: “Após quase 3 anos fantásticos de trabalho em conjunto com Aaron Johnston, decidimos seguir os nossos caminhos separados. Gostaria de dizer um grande obrigado a Aaron por todo o seu trabalho árduo e profissionalismo durante os últimos 3 anos, e desejar-lhe o melhor para o futuro!”