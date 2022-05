WRC, Oliver Solberg: “Rali de Portugal é uma espécie de ícone…” | AutoSport

Oliver Solberg vai correr no Rali de Portugal no WRC2, isto depois de ter corrido com o i20 N Rally1 da Hyundai Motorsport nas primeiras três provas da temporada. Agora é a vez de Dani Sordo, enquanto Solberg irá conduzir um i20 Rally2 em Portugal pelo segundo ano consecutivo, numa tentativa de aprender mais sobre as complicadas estradas de terra da ‘nossa’ prova: “uma das coisas que realmente me fez pensar foi como as etapas eram técnicas. Tivemos mesmo de trabalhar o ritmo das notas, as estradas são bastante enganosas e complicadas”, disse Solberg ao WRC.com: “no ano passado trabalhámos para compreender este rali e coisas como a escolha complicada dos pneus. Fizemos algumas experiências e, desta vez, faremos mais algumas”.

Há doze meses, Solberg terminou em quinto lugar no WRC2 em Portugal e o rali causou-lhe uma grande impressão.

“Este evento foi um dos destaques do ano passado. Portugal foi um dos eventos a que eu assisti tantas vezes. É uma espécie de ícone com o gancho de o salto de Fafe e tantos outros nomes de troços”, acrescentou.

“Há sempre uma atmosfera muito fresca nesta prova e tenho a certeza de que desta vez será novamente a mesma.

“Claro que adoraria estar a conduzir o Rally i201, é um carro espantoso, mas o Dani e eu estamos a partilhá-lo, por isso agora é a sua vez.

“Estou grato à equipa por me ter dado o carro de Rally2 para poder participar novamente em Portugal. Vai ser interessante fazer novamente o WRC2. É sempre uma grande luta e penso que vai ser novamente”.

Solberg faz parte de um enorme plantel de 41 carros do WRC2. O líder da série, Andreas Mikkelsen regressa depois de ter ‘saltado’ o Rali da Croácia, a bordo do seu Toksport-run Sally Fabia Rally2.

Solberg é um dos 10 carros i20 N registados, a maior lista de inscritos de clientes da Hyundai Motorsport num evento do WRC. O rali marca a estreia na temporada da equipa oficial do fabricante coreano no WRC2, na qual Solberg é acompanhado por Teemu Suninen e Fabrizio Zaldivar.