WRC, Oliver Solberg: “O Elfyn (Evans) foi extremamente regular e não cometeu erros”

Sueco em destaque nos primeiros troços, mas reconhece a superioridade de Elfyn Evans e foca-se já no Quénia

Oliver Solberg terminou o Rali da Suécia na quarta posição, consolidando um início de época positivo no Campeonato do Mundo de Ralis. Após a vitória no Monte Carlo, o jovem piloto da Toyota Gazoo Racing deixou a sua terra natal com pontos importantes e pouco atraso para o novo líder do campeonato, o galês Elfyn Evans.

Desempenho sólido, apesar das dificuldades iniciais

Ao abrir a estrada na primeira etapa, Solberg enfrentou condições particularmente exigentes e acabou por perder contacto com os primeiros, especialmente depois de dois erros consecutivos, nas PEC2 e 3, especialmente esta última que o fez cair de segundo para sexto. Mesmo assim, conseguiu vencer quatro classificativas e manter-se entre os mais rápidos ao longo do fim de semana. “Há vários aspetos positivos a retirar”, afirmou o sueco. “Entrar em casa como líder e sair ainda no topo da luta é muito bom. Este foi o máximo que podíamos alcançar aqui.”

Evans, vencedor da edição do ano passado, voltou a brilhar, garantindo mais uma vitória para a Toyota. Solberg não escondeu a admiração pelo trabalho do colega: “O Elfyn foi extremamente regular e não cometeu erros. Foi a primeira vez que abri a estrada neste carro e aprendi muito.”

Após duas provas em pisos de inverno, o campeonato segue agora para o Safari Rali do Quénia (12 a 15 de março).