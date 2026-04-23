WRC: Oliver Solberg lidera Shakedown do Rali das Canárias
Oliver Solberg estabeleceu o ritmo matinal no shakedown do Rali das Ilhas Canárias. Ao volante de um Toyota GR Yaris Rally1, o sueco registou o melhor tempo no troço de Santa Brígida (4min 06,9seg), superando o líder do campeonato, Takamoto Katsuta, por apenas meio segundo.
Sébastien Ogier, de regresso após falhar a etapa na Croácia, garantiu o terceiro lugar, a 0,7 segundos do topo. Solberg destacou o foco na adaptação: “Estou a tentar afinar as sensações e a trabalhar no que preciso de melhorar.” Já Katsuta elogiou a prova, classificando-a como “um dos melhores ralis de asfalto do calendário”.
Sami Pajari e Elfyn Evans completaram o top 5 numa sessão marcada pelo equilíbrio. Na Hyundai, Adrien Fourmaux foi o mais veloz (6.º), à frente de Thierry Neuville e de Dani Sordo, que regressou aos comandos do i20 N. A prova, quinta ronda de 2026, arranca hoje com uma super especial no Estádio Gran Canaria.
FOTOS @World
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