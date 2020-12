WRC, Oliver Solberg: “Espero que abra portas ainda maiores no futuro”

Oliver Solberg é a mais recente estrela da família Solberg e aos 19 anos de idade já leva uma bagagem muito interessante, tendo este ano lutado pelo título absoluto do ERC com Alexey Lukyanuk. Tem andado perto do WRC durante toda a sua vida, nem que fosse a brincar, literalmente, no parque de assistências, e com o pai e mãe pilotos de ralis o seu futuro era mais de quando e não se…

Oliver Solberg começou nos crosskarts, mas aos 15 anos já estava a aprender a arte dos ralis na Letónia, bem como no rallycross. Em 2019, passou para a maquinaria R5, assegurando o título da Letónia/Estónia/Báltico. Fez a sua estreia no WRC no Rali da Grã-Bretanha nesse mesmo ano, e obteve a sua primeira vitória no WRC 3 no Rally Estónia desta temporada. Além disso, assegurou o título júnior do ERC1 da FIA.

A estrela em ascensão sueco-norueguesa assinou agora um acordo de dois anos com a Hyundai Motorsport: “Para mim, juntar-me à Hyundai Motorsport é incrível. Os recentes feitos da equipa dizem tudo – dois campeões de construtores no WRC, juntamente com uma divisão de Customer Racing bem sucedida. É um momento emocionante juntar-me a uma equipa como esta. Ter a oportunidade de trabalhar para a Hyundai não é apenas uma emoção para mim, pois será fantástico aprender com todos. Estou ansioso por conduzir o i20 R5 e depois o i20 N Rally2 como parte de uma campanha completa no WRC 2 no próximo ano. Vamos entrar no campeonato com uma mentalidade vencedora e com a importante responsabilidade de representar bem a Hyundai em todo o mundo. Estou também feliz por ter outro jovem piloto, o Ole Christian Veiby, como meu colega de equipa no WRC 2. Espero que este compromisso abra as portas a oportunidades ainda maiores para mim no futuro”, disse Oliver Solberg.