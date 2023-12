WRC, Oliver Solberg e o seu ponto alto de 2023: “Fui penalizado em Portugal, mas adoro partilhar a paixão com as pessoas” | AutoSport

Numa interessante entrevista à RACER, Oliver Solberg revelou que não vai correr nos Rally1 em 2024, portanto a pista M-Sport não vai acontecer, sabemos que não será de Toyota, embora se tenha falado nisso, pelo que vai deverá manter-se no WRC2, e tudo indica que continuará com a Skoda, embora possa suceder alguma surpresa de última hora. À Racer falou da penalização que sofreu no Rali de Portugal e a história conta-se em poucas linhas. Oliver Solberg liderava o WRC2, mas perdeu-a depois de ter sido penalizado com um minuto de tempo nas primeiras horas da manhã de domingo. O sueco tinha uma vantagem de 35,4 segundos à entrada para o último dia, mas foi penalizado pelos comissários da prova por ter feito ‘donuts’ entre a meta volante e o controlo de paragem da PE15 (Lousada). A penalização de Solberg fá-lo cair para segundo no WRC2. Ficou a 24,6 segundos de Gus Greensmith, a quatro troços do fim, e já não foi a tempo de recuperar, revelando que um dos destaques do seu ano foi um rali que não venceu: “o ponto mais alto e mais fixe foi provavelmente o Rali de Portugal. Estava na frente, fiz alguns donuts e levei uma penalização. Quase consegui recuperar a vitória, mas foi muito agridoce, mas ainda assim um grande destaque. Foi muito divertido e com muitos fãs e atmosfera e o burburinho em torno de tudo foi absolutamente louco. Adoro partilhar a paixão com as pessoas e quando as pessoas têm a mesma paixão que eu, é fantástico”, disse.