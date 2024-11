WRC, Oliver Solberg: “desiludido e triste, mas esta foi a minha melhor época até agora”

Sami Pajari foi segundo no Rali do Japão, posição que tirou Oliver Solberg do primeiro lugar que ostentava, sem que o sueco pudesse fazer alguma coisa, visto já ter cumprido as suas provas regulamentares na competição. Solberg obteve os mesmos triunfos que Pajari, mas as provas de Portugal e do Chile comprometeram-lhe fortemente as contas, pois despistou-se quando liderava na PEC10, e foi apenas quarto na prova da América do Sul, o que o deixou exposto…e Pajari aproveitou: “Esta é uma daquelas situações em que perdemos e, obviamente, nos sentimos muito desiludidos e tristes, mas, ao mesmo tempo, extremamente orgulhosos e felizes…

Devo dizer que foi a minha melhor época até agora, em muitos aspetos. Esforçámo-nos mais do que nunca, divertimo-nos muito com pessoas fantásticas à nossa volta, adorámos cada momento da época de 2024! Sim, tivemos algum azar, mas isso faz parte do desporto que todos adoramos. Obrigado pelo vosso apoio, Elliott, equipa, família, fãs e Škoda Motorsport por um carro fantástico. Muitos parabéns Sami e à Eni, pelo título. Até breve!” escreveu nas suas redes sociais.