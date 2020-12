WRC: Oliver Solberg confirmado na Hyundai

Oliver Solberg e e Ole Christian Veiby foram confirmados como pilotos da Hyundai Motorsport para as próximas duas temporadas no Campeonato do Mundo de Ralis, no WRC 2. Os dois pilotos irão competir com os R5 atuais, e o novo Hyundai i20 Rally2 quando estiver disponível a meio da época. Provavelmente, um ou mesmo os dois subirão ao WRC na época seguinte, 2022. O calendário preciso dos eventos de 2021 para Solberg (navegador, Aaron Johnston) e Veiby (navegador, Jonas Andersson) será anunciado em breve.