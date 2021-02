WRC: Oliver Solberg com mudança de navegador de última hora

Oliver Solberg terá de recorrer aos serviços de outro navegador para a prova do WRC na Finlândia.

O navegador de Solberg, Aaron Johnston, não irá competir no Rally Árctico desta semana, depois de testar positivo para a COVID-19. Seb Marshall irá substituir Asron a bordo do Hyundai i20 Coupe WRC. Solberg e o resto da equipa da 2C Compétition receberam testes negativos e foram autorizados a competir no evento baseado em Rovaniemi.

Marshall já competiu ao lado de Hayden Paddon também na Hyundai.