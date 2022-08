WRC: Oliver Solberg com abordagem mais cautelosa | AutoSport

A Finlândia não foi um terreno de caça profícuo para Oliver Solber. O jovem piloto da Hyundai teve um acidente logo no arranque da prova, que o deixou logo fora de combate. Apenas algumas centenas de metros percorridas, um carro destruído e uma ferida no ego. Mas o jovem piloto está determinado em esquecer esse episódio e encara o Ypres Rally da Bélgica com o entusiasmo de sempre.

Em declarações ao site dirtfish.com, Oliver Solberg admitiu que não mudou a sua preparação depois o acidente e que pretende ter uma abordagem mais inteligente à prova, apesar de manter que não deve pensar muito no que aconteceu:

“Acho que é importante não perder a confiança do que já fiz antes e não pensar em demasia. A primeira coisa que fiz quando cheguei a casa foi sentar-me na moto-quatro durante muito tempo e conduzir o mais rápido que pude”.

A prova belga já se revelou amarga para o jovem Solberg, que no ano passado liderava no WRC2 até um problema elétrico ter deitado por terra as hipóteses de vitória. Por isso, Solberg sabe o que precisa fazer para conseguir um bom resultado:

“É preciso compromisso e confiança com o carro”, disse ele. “Eu estava na liderança no ano passado até que o carro parou, infelizmente, mas o WRC este ano é muito diferente. Vimos no ano passado muitas coisas aconteceram. Vai haver muitas apostas nos pneus, furos e vimos alguns grandes acidentes na prova da temporada anterior. Portanto, é preciso ser esperto e pensar a longo prazo, especialmente num rally como este”.

“Se eu tentar manter-me afastado de todos os problemas, poderei conseguir um resultado decente”.