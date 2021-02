WRC, Oliver Solberg: “Carro mais fácil de pilotar do que pensava”

Oliver Solberg já testou com o Hyundai I20 WRC e mostrou-se muito satisfeito com as primeiras sensações. O jovem piloto ficou até surpreendido e esperava um desafio mais duro na sua adaptação:

“Penso que o carro é de facto um pouco mais simples – um pouco mais fácil de pilotar – do que eu pensava que seria”, revelou Solberg. “O que me espantou foi a aderência nas curvas de maior velocidade. A aerodinâmica é incrível. Isso combinado com o trabalho que o diferencial está a fazer – este carro é simplesmente inacreditável. Passámos pelas configurações de suspensão e diferencial e encontrámos algumas coisas boas”.

“Teria sido bom ter algumas curvas de velocidade mais alta na estrada de teste, apenas para descobrir o que é possível na velocidade máxima. Quero compreender mais a partir deste fantástico carro. Quero tentar algumas curvas de sexta velocidade. Quero divertir-me. E quero continuar a sorrir. Foi uma verdadeira honra ter Andrea no carro comigo para algumas voltas no escuro, no final do dia. Foi muito bom e uma ótima maneira de terminar um dia inacreditável. Devo dizer um grande obrigado a Andrea – e a todas as pessoas da Hyundai Motorsport – por ter feito este carro, e por ter tornado este sonho realidade para mim”.

“Para além da condução, foi fantástico falar com os engenheiros e os mecânicos e todos da equipa – são um grupo de pessoas muito simpáticas”, acrescentou ele. “Eles são tão motivados e tão porreiros”.