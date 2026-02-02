WRC, Oliver Solberg: “Ainda há muito a aprender”

O jovem piloto sueco Oliver Solberg conquistou de forma categórica o Rallye Monte-Carlo, tornando-se o vencedor mais novo da história da prova e assumindo desde já a liderança do campeonato mundial.

Solberg triunfou com uma vantagem de 51,8 segundos sobre o colega de equipa Elfyn Evans, deixando ainda para trás o francês Sébastien Ogier, considerado favorito e ídolo assumido do sueco.

Aos 24 anos, o piloto — terceira geração de uma família Solberg, ligada aos ralis — mantém uma taxa de vitórias perfeita em provas disputadas com o Toyota Rally1 da Toyota, depois de também ter vencido o Rally Estonia no verão passado. O triunfo no Mónaco colocou-o de imediato na lista dos principais candidatos ao título, apesar das dúvidas iniciais quanto à sua capacidade para enfrentar adversários mais experientes logo nesta fase.

A próxima etapa do World Rally Championship será disputada na Suécia, onde Solberg correrá em casa e partirá como um dos favoritos, num contexto de grande entusiasmo local reforçado pela saída de cena de Kalle Rovanperä. O Rally Sweden decorre entre 12 e 15 de fevereiro na região de Umeå, com o sueco a assumir também a desvantagem estratégica de abrir a estrada por liderar o campeonato.

Apesar do estatuto alcançado, Solberg procura manter uma abordagem prudente, sublinhando que a época é longa e que ainda há muito a aprender com o carro e com a equipa.

“Este ano quero continuar a construir passo a passo, corrida a corrida, e ver o que é possível” disse Solberg, citado pelo rallyjournal.com. “Mas agora sei que tudo é possível. Sou um sonhador, acredito que tudo é possível. É uma época muito longa. Há muito caminho pela frente. Ainda há muito a aprender com o carro e com a equipa. Quero continuar passo a passo e ver o que é possível.”