WRC, Oliver Solberg: “agradeço à Toyota, nunca me diverti tanto na minha vida”

Oliver Solberg seguiu os passos do seu pai, o campeão mundial Petter, estreando-se a vencer no Campeonato Mundial de Ralis no Rally Estonia. O sueco de 23 anos surpreendeu a elite do WRC com uma exibição dominante nas estradas de terra de alta velocidade do sul da Estónia, selando a sua vitória de estreia num Toyota GR Yaris Rally1 – quase 20 anos após o último sucesso de Petter no WRC em 2005.

Solberg e o copiloto Elliott Edmondson foram convocados para a prova única poucas semanas antes do rali e tiveram apenas dois dias de testes. Foi a sua primeira participação nos Rally1 desde o Rali da Nova Zelândia de 2022, mas não perderam tempo em causar impacto, assumindo a liderança com a sua primeira vitória em troços no primeiro de sexta-feira e permanecendo imbatíveis no topo da classificação geral, durante todo o fim de semana.

Esse impulso continuou no super domingo, com Solberg a ditar o ritmo em duas das três provas do dia em condições húmidas e escorregadias. Imperturbável pela mudança na aderência, calmamente ampliou a sua vantagem para conquistar a vitória — a 100ª da Toyota no WRC — por 25,2 segundos sobre o herói local e campeão mundial de 2019, Ott Tänak.

“Depois de tudo, tantos anos a tentar, a tentar e a sonhar, eu e o Elliott finalmente conseguimos”, disse Solberg. “Só quero agradecer à Toyota, à equipa de testes que me ajudou a sentir-me tão confortável, por toda a ajuda neste fim de semana desta equipa maravilhosa. Nunca me diverti tanto na minha vida.”