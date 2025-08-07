WRC, Oliver Solberg: “A chave do fim de semana foi não termos tido muita preparação”
Após uma vitória sensacional no Rally da Estónia, ao volante do Toyota GR Yaris Rally1, Oliver Solberg regressou ao WRC2 para o Rally da Finlândia com grandes expectativas, mas o fim de semana não correu como planeado.
Apesar de entrar no rally como favorito, Solberg sofreu um acidente na sexta-feira e enfrentou mais frustrações no sábado com os limpa-para-brisas a não funcionarem na chuva, acabando por registar o seu primeiro resultado sem pontuação da temporada de 2025.
Em declarações ao DirtFish, Solberg admitiu que a euforia da Estónia pode ter comprometido a sua preparação para a Finlândia.
“Acho que foi uma grande curva de aprendizagem para todos na equipa. Acho que a chave do fim de semana foi, como sabem, não termos tido muita preparação. Não termos feito muitos testes e, infelizmente, isso mostra que, em tudo o que fazemos na vida, mesmo que estivéssemos no topo do mundo na semana passada, ainda precisamos de nos preparar”.
“No Rally da Estónia, fizemos uma grande preparação, muito trabalho árduo em equipa, valeu a pena. Este fim de semana, completamente o oposto, não funcionou. Então, da minha perspetiva, acho que é muito importante ter objetivos definidos, metas definidas, o que precisamos fazer, o que precisamos alcançar.”
“Ainda temos duas provas pela frente. Continuamos numa posição muito boa. Tudo é possível.”
