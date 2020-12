WRC, Ole-Christian Veiby: “Aprendi muito e vou continuar o trabalho…”

Ao contrário de Oliver Solberg, Ole-Christian Veiby já conhece bem a Hyundai Motorsport e o Hyundai i20 R5, depois de ter disputado cinco das sete rondas do WRC 2 realizadas em 2020. Obteve o seu primeiro pódio do WRC 2 com o segundo lugar no Rali da Suécia, evento que teve troços no seu país natal, a Noruega, onde fez a sua estreia na competição em 2016. Na sua primeira temporada com o Hyundai i20 R5, adicionou mais pódios à classe no México (terceiro) e na Sardenha (segundo), para terminar em quarto lugar na classificação dos pilotos. É claramente um bom valor em ascensão na alta roda dos ralis:



“Estou muito feliz por permanecer dentro da família Hyundai Motorsport. Gostei muito de competir com o Hyundai i20 R5 este ano; aprendi muito e tenho o prazer de continuar o trabalho que começámos. A temporada 2020 não correu da forma que queríamos. Obtivemos três pódios nos cinco eventos do WRC 2 que disputámos, mas não há dúvida de que queríamos realmente ganhar e estar no degrau superior do pódio. Foi um ano muito diferente e desafiante, e estou ansioso por ter mais um ano para lutar adequadamente no WRC 2. Vamos começar a época no R5, mas durante o ano será apresentado o novo Hyundai i20 N Rally2 e estou realmente entusiasmado com isso. Também é ótimo ter o Oliver a bordo. Tenho a certeza que ele dará um valioso contributo à equipa e será muito inspirador para mim trabalhar com um piloto tão apaixonado”, disse Veiby, que curiosamente sucede a bons pilotos noruegueses como Mads Ostberg e Andreas Mikkelsen, que tiveram as suas oportunidades na competição e agora lutam por um volante no WRC, o que até aqui não tem sido fácil. Ostberg provavelmente vai permanecer com a Citroën no WRC, e Mikkelsen continua a tentar regressar…