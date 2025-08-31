WRC: Ogier vence Rali do Paraguai num prova marcada por dramas e reviravoltas

Paraguai estreia-se no WRC com triunfo de Sébastien Ogier e uma prova cheia de imprevistos. Elfyn Evans e Thierry Neuville terminaram, com surpresa, no pódio…

O ueno Rally del Paraguay marcou uma estreia dura no Mundial de Ralis, com pisos traiçoeiros e sucessivos problemas mecânicos e furos a ditarem o rumo da classificação. No fim, Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) impuseram-se com autoridade, conquistando a quarta vitória da época após uma recuperação impressionante.

A prova começou com Adrien Fourmaux (Hyundai) em destaque, assumindo a liderança na manhã de sexta-feira.

O francês mostrou consistência e manteve o comando até à tarde, quando um furo o atrasou e permitiu a Kalle Rovanperä (Toyota) fechar o primeiro dia na frente. Ogier, vítima de um furo logo pela manhã, foi obrigado a atacar forte e recuperou posições para terminar o dia já perto do pódio.

No sábado, Rovanperä parecia consolidar a liderança, mas também ele não escapou ao azar: um furo na longa especial de Artigas fê-lo cair irremediavelmente para sexto. A oportunidade foi aproveitada por Ogier, que, com uma gestão estratégica de pneus e uma série de vitórias em troços, assumiu o comando da prova. Fourmaux resistia em segundo, mas já sem ritmo para responder ao francês, enquanto Ott Tänak (Hyundai), também afetado por problemas, tentava recuperar terreno. Elfyn Evans (Toyota) manteve-se regular, sem nunca brilhar, e consolidou um lugar entre os primeiros.

O domingo começou com Ogier a ampliar a vantagem e com Fourmaux ainda em posição de ataque, mas o francês saiu de estrada e perdeu tempo precioso. Tänak aproveitou para escalar na tabela, chegando a rodar no pódio, mas um novo furo deitou por terra as suas hipóteses. A luta pelo segundo lugar ficou ao rubro até ao derradeiro troço: Fourmaux entrou pressionado e acabou por ser ultrapassado por Evans, que garantiu a segunda posição, enquanto Thierry Neuville (Hyundai), sempre desconfortável com o carro e sem grande ritmo competitivo, salvou o terceiro lugar ao bater o colega de equipa.

Entre os restantes, Kalle Rovanperä terminou apenas em sexto, penalizado pelo furo de sábado, e Sami Pajari (Toyota) voltou a mostrar solidez, completando o rali em sétimo depois de também ter sofrido problemas de pneus. Takamoto Katsuta abandonou após acidente, regressando em modo Super Rally, muito distante dos da frente. Josh McErlean (Ford) viu a sua boa exibição ser interrompida por danos no carro no sábado, enquanto Grégoire Munster (Ford) viveu um fim de semana para esquecer, com saída de estrada logo no arranque e sucessivos problemas mecânicos.

No WRC2, a vitória pertenceu a Oliver Solberg (Toyota Rally2), que recuperou de um furo no primeiro dia e dominou de forma categórica, vencendo 15 das 19 classificativas. Yohan Rossel (Citroën) foi segundo e Nikolay Gryazin (Škoda) fechou o pódio, ambos sem ritmo para acompanhar o jovem sueco.

O Rally do Paraguai estreou-se, assim, no Mundial com um roteiro marcado por reviravoltas e dureza extrema, mas terminou com mais uma demonstração da mestria de Sébastien Ogier, capaz de transformar um contratempo inicial numa vitória clara.