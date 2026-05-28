WRC, Ogier lidera tripla da Toyota no shakedown do Rali do Japão

Sébastien Ogier foi o mais rápido no shakedown de quinta-feira do Rali do Japão, confirmando desde o arranque a ambição de repetir o triunfo alcançado na edição anterior. O piloto francês da Toyota Gazoo Racing assinou o melhor registo na curta especial de Kurugaike Park, com 1m55,3s, superando por exatamente 1,0 segundo o colega de equipa Elfyn Evans, atual líder do campeonato.

A Toyota colocou ainda um terceiro carro nas primeiras três posições, com Sami Pajari a terminar a 0,5 segundos de Evans e a fechar um expressivo 1−2−3 da formação japonesa na antecâmara da prova. Adrien Fourmaux foi o melhor representante da Hyundai Shell Mobis World Rally Team, em quarto, com o mesmo tempo de Takamoto Katsuta, embora o japonês tenha surgido classificado em quinto no rali da casa: “A única coisa que importa é conseguir o mesmo resultado do ano passado, e estou aqui para isso”, afirmou Ogier no final da primeira passagem, deixando claro que, apesar de cumprir apenas um programa parcial em 2026, continua a encarar a prova nipónica com ambições máximas.

Toyota entra forte em casa

O arranque dominador da Toyota ganha peso adicional pelo contexto competitivo e simbólico da prova, instalada em Toyota City. Além da superioridade no cronómetro no curto teste de 2,53 quilómetros, a marca japonesa apresenta-se perante o público local com três pilotos entre os mais rápidos e com Katsuta a assumir papel central nas atenções mediáticas.

Segundo classificado no campeonato, depois de duas vitórias na primeira metade da temporada, Katsuta reconheceu a pressão acrescida de competir em casa, mas garantiu que isso não altera a abordagem. “Claro que há muita pressão, mas não é algo perturbador”, disse o piloto de 33 anos. “O ambiente é bom e preciso atacar o mais possível. Não é um rali fácil, mas vou tentar alcançar o melhor resultado possível.”

Evans e Neuville com missões distintas

Se Ogier lançou um aviso direto à concorrência, Elfyn Evans enfrenta um desafio diferente: o galês parte para a prova na liderança do Mundial e terá a desvantagem de abrir a estrada na primeira etapa de sexta-feira. Já Thierry Neuville, vencedor do Vodafone Rally de Portugal, ficou apenas no décimo posto no shakedown, a 3,0 segundos da referência.

Josh McErlean foi o melhor piloto da M-Sport Ford, no sexto lugar, a 2,1 segundos de Ogier. Oliver Solberg terminou em sétimo e Jon Armstrong em oitavo, também aos comandos de um Ford Puma Rally1. Hayden Paddon, na sua terceira participação da época com a Hyundai, foi nono.

Arranque oficial em Nagoia

Baseado em Toyota City, o FORUM8 Rally Japan começa oficialmente ainda esta quinta-feira com a partida cerimonial em Nagoia. A primeira etapa competitiva, na sexta-feira, inclui a nova especial de Asuke e a conhecida passagem por Isegami’s Tunnel. O rali prossegue depois com a jornada mais longa no sábado e termina no domingo, com Lake Mikawako a servir de palco à Wolf Power Stage.

FOTO @World