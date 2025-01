WRC: Ogier iguala Rovanpera e Sainz na Toyota

Sébastien Ogier conquistou a sua 10ª vitória no Rali de Monte-Carlo, com a Toyota, este triunfo do francês é também a sua 15ª para a TGR-WRT, igualando o seu companheiro de equipa Kalle Rovanperä e o seu colega bicampeão Carlos Sainz como os pilotos que alcançaram mais vitórias no WRC para a Toyota. Esta vitória é ainda a terceira de Ogier no Rallye Monte-Carlo com a TGR-WRT e a segunda com o copiloto Vincent Landais, e eleva o recorde de sempre da Toyota no evento para seis vitórias.