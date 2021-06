WRC: Ogier foi o mais rápido no Shakedown, Solberg 1ª ‘vítima’ do Safari | AutoSport

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram os mais rápidos no Shakedeown, batendo por um décimo, Elfyn Evans Elfyn e Scott Martin (Toyota Yaris WRC). A Toyota entrou bem na prova com Takamoto Katsuta e Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) em terceiro a três segundos de Ogier,

Gus Greensmith Gus e Chris Patterson (Ford Fiesta WRC) foram quartos na frente doutro Toyota o de Kalle Rovanperä/Janne Halttunen (Toyota Yaris WRC), com o melhor dos Hyundai a ser o de Thierry Neuville/Martinj Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC). Oliuver Solberg, que nesta prova substitui Pierre Louis Loubet no Hyundai i20 WRC a 2C Competition, bateu numa pedra e danificou a suspensão naquele que foi o primeiro incidente deste Safari. Quase certamente, muitos mais virão…

#1 Ogier Sébastien – Ingrassia J. Toyota Yaris WRC 3:42.6 #33 Evans Elfyn – Martin Scott Toyota Yaris WRC 3:42.7 #18 Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC 3:45.6 #44 Greensmith Gus – Patterson Chris Ford Fiesta WRC 3:45.7 #69 Rovanperä Kalle – Halttunen J. Toyota Yaris WRC 3:46.1 #11 Neuville Thierry – Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC 3:46.4 #6 Sordo Dani – Rozada Borja Hyundai i20 Coupe WRC 3:46.7 #8 Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC 3:47.2 #16 Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC 3:50.0 #37 Bertelli Lorenzo – Scattolin S. Ford Fiesta WRC 4:01.3 #24 Rai Onkar – Sturrock Drew Volkswagen Polo GTI R5 4:07.6 #23 Prokop Martin – Jůrka Zdeněk Ford Fiesta Rally2 4:17.9 #26 Rai Tejveer – Dawe Gareth Volkswagen Polo GTI R5 4:27.3 #25 Tundo Carl – Jessop Tim Volkswagen Polo GTI R5 4:27.5