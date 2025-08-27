WRC: Ogier e Tänak não evitaram susto após cancelamento de voo
Os campeões mundiais de rali Sébastien Ogier e Ott Tänak tiveram de improvisar para chegar a tempo aos reconhecimentos do Rally del Paraguay. Os dois desembarcaram em Encarnación apenas horas antes da largada do reconhecimento das especiais, depois de enfrentarem problemas de viagem.
A dupla deveria ter saído de Frankfurt no domingo, com chegada tranquila prevista para a véspera. Mas o cancelamento do voo original obrigou os pilotos a alterar toda a logística. A solução encontrada foi viajar um dia mais tarde e completar o trajeto de jato particular a partir de Buenos Aires, pousando já na madrugada de terça-feira.
Ogier: “Talvez tenha sido o plano perfeito”
Apesar do aperto, Ogier — acompanhado do navegador Vincent Landais — levou o contratempo com bom humor:
“Sempre viajo no último minuto porque, como todo mundo sabe, quero otimizar o tempo em casa com a família. Tivemos um atraso, mas no fim conseguimos chegar a tempo, mesmo antes do recce. Talvez tenha sido o plano perfeito!”, brincou o francês em entrevista ao DirtFish.
O heptacampeão também destacou as surpresas do traçado paraguaio:
“Pelos vídeos parecia um rali meio monótono, com muitas retas e junções. Mas, andando por aqui, percebemos que há bastante dificuldade, principalmente no relevo. Temos de avaliar bem os saltos, a velocidade e a abordagem em cada trecho.”
Tänak: “Estradas interessantes e únicas”
Tänak, agora piloto da Hyundai, também relativizou os imprevistos da viagem:
“Houve alguns contratempos com os voos, mas isso acontece quando se viaja. Assim que chegamos, estava tudo bem organizado pela equipa e conseguimos descansar o suficiente antes do recce. As estradas parecem muito interessantes e claramente únicas.”
