WRC: Ogier a todos surpreende, até o navegador… e Latvala pode ter uma sugestão na manga… | AutoSport

Até Vincent Landais, novo navegador de Sebastien Ogier, ficou surpreendido pelo facto do seu piloto ter ‘atacado’ a vitória na Power Stage do Rali do México, algo que ele próprio não estava à espera, porque a vitória estava garantida e não fazia grande sentido arriscar. Para muitos, talvez não fizesse, mas fazia para Ogier.

Em declarações à AutoHebdo, Vincent Landais disse que a cooperação com Ogier continua a melhorar – é assim mesmo a este nível – não se juntam dois profissionais e as coisas tornam-se perfeitas de imediato – o francês que ocupa a bacquet do lado direito do Yaris Rally1 diz que “posso aprender e crescer ao lado do Ogier” mas o desempenho de Ogier na Power Stage do Rali do México surpreendeu até o navegador: “Não pensei que ele iria forçar tanto. Não tínhamos discutido isso antes, mas ele fê-lo e valeu a pena”, disse Landais, explicando depois que teve a ver com os pontos do campeonato, pois como vão participar no Rali da Croácia, Ogier queria somar pontos para conseguir uma boa posição de partida. E conseguiu-o, é líder do campeonato.

As coisas correram bem de tal forma que Jari-Matti Latvala já admite apresentar uma proposta para Ogier disputar o resto da temporada. Estão previstas sete provas, mas nunca se sabe. É que a possibilidade de vencer outro campeonato, chegar aos nove títulos, o mesmo número que Sébastien Loeb no WRC não é nada que Ogier descure. E com dois ralis, duas vitórias, a ‘coisa’ pode compôr-se, e novo triunfo na Croácia pode ser mesmo o empurrão final para uma decisão desse tipo. Mas continuamos a dizer que a probabilidade não é grande. Mas existe…