WRC: O vídeo do acidente de Craig Breen | AutoSport

Craig Breen despistou-se hoje em testes para o Rali de Monte Carlo. Tanto o piloto como o navegador saíram do carro sem assistência, e sem ferimentos, mas o Ford Puma Rally1 Hybrid ficou com o tejadilho no chão. Bastou um ligeiro toque numa ponte para a saída de estrada com o carro a ficar a cerca de 20 metros da estrada.

É mais um na longa lista de acidentes em testes com os novos Rally1. Ao contrário dos anos anteriores, estes carros são completamente novos, a pilotagem muda na direta proporcionalidade das novidades dos carros, e os pilotos ainda estão a descobrir muita coisa, pelo que é natural que puxem pelos carros, para aprender o mais possível.

E neste momento é perfeitamente natural que ainda não conheçam os limites dos carros, por isso acidentes este ano é bem provável serem mais frequentes do que nestes últimos anos.