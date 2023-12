WRC: O Toyota GR Yaris Rally1 de 2024 é preto…e o calor pode (por vezes) complicar | AutoSport

O calor foi um problema este ano na Fórmula 1, com vários pilotos a sofrer no GP do Qatar com as altas temperaturas, o que levou a FIA a tomar medidas, mas isso não é problema exclusivo da F1, pois nos ralis (e não só) a questão também se coloca, provavelmente bem mais vezes, mas com uma nuance importante, pois nos ralis os pilotos não fazem muitos troços em que guiem mais de 20 minutos seguidos, mas na F1 fazem-no durante hora e meia.

Contudo, mesmo esses vinte minutos podem ser difíceis e para Jonne Halttunen, navegador de Kalle Rovanpera, o facto do Toyota GR Yaris Rally1 ter trocado a decoração para preto, isso vai contribuir para que a temperatura dentro do carro possa subir mais do que sucedeu noutros anos, quando o carro era… branco: “do nosso ponto de vista, a cor preta sempre significa um carro mais quente”, disse Halttunen ao Rallit.fi.

“Os carros estão bem quentes, mas a cor preta só faz aumentar”, diz.

Claro que esse não será um problema no Monte Carlo, muito menos na Suécia, no Safari pode ser pior, mas em Portugal, Sardenha e Grécia as probabilidades disso suceder são bem maiores e não é nada agradável.

O Toyota GR Yaris Rally1 tem uma película prateada no teto para refletir a radiação e calor resultante do sol, mas está longe de resolver tudo. A temperatura interior dos Rally1 andou bastantes vezes nos limites em 2022 ao ponto das equipas terem pedido autorização à FIA para colocar a película no teto, mas nos carro atuais o escape passa por baixo do banco do navegador, e por isso as coisas Têm sido, por vezes, ‘quentes: “sempre que há provas quentes, não é agradável…”.

No Dakar, os carros têm ar condicionado, nos ralis, nem por isso. Talvez, tal como foi regulamentado para a F1, pudesse haver exceções nos ralis também…