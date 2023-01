WRC: O Škoda Fabia RS Rally2 foi apresentado oficialmente em Praga | AutoSport

O Škoda Fabia RS Rally2 foi apresentado oficialmente no Museu Técnico Nacional de Praga e está agora a ser exposto na coleção do Museu Técnico Nacional. O carro, que tem estado em desenvolvimento, vai estrear-se dentro de semana e meia no Rali de Monte Carlo.

Michael Oeljeklaus, Membro da Direção de Produção e Logística da Škoda Auto diz que “há décadas que a Škoda se mantém em competição nos ralis internacionais com grande sucesso. Este facto é demonstrado de uma forma impressionante e o novo Skoda Fabia RS Rally2 tem todos os pré-requisitos para continuar o sucesso do seu antecessor e dar forma à longa tradição de automobilismo da nossa marca nos anos vindouros. Estou muito contente por apresentarmos agora um de dois protótipos para a coleção de veículos do Museu Técnico Nacional, mantendo assim também a nossa parceria de longa data com esta instituição cultural especial.”

O Škoda Fabia Rally2 baseia-se no legado de um dos veículos de rali mais bem-sucedidos do mundo nos últimos anos. Para o seu último modelo, a Škoda Motorsport desenvolveu um novo motor, melhorou o manuseamento, o grupo motopropulsor e a eletrónica e aumentou ainda mais a segurança dos pilotos e navegadores.

Johannes Neft, Membro da Direção de Desenvolvimento Técnico da Škoda Auto: “O Škoda Fabia RS Rally2 foi produzido para trabalhar ao mais alto nível, mesmo em condições de funcionamento extremas. Entre os seus elementos está o roll bar feito a partir de cerca de 36 metros de tubos de aço de alta resistência. As jantes de liga leve de 18 polegadas têm por perto discos de travão com refrigeração interna melhorada. Entre outros pontos de destaque incluem-se também a nova cinemática de chassis, a maior durabilidade dos componentes, a melhoria da funcionalidade do diferencial e o aumento da eficácia da transmissão”, disse Neft.

O Fabia RS Rally2 é como se sabe, alimentado por um motor turbo de 1,6 litros e quatro cilindros. Tem como base no motor 2.0 TSI da família EA888 de motorizações a gasolina TSI, também encontrado sob o capô dos atuais modelos Škoda RS. A versão atual tem uma potência de aproximadamente 214 kW. O seu binário máximo de 430 Nm é transmitido para as quatro rodas através de uma caixa de velocidades sequencial otimizada de cinco velocidades e diferenciais. A carroçaria mais larga e a distância entre eixos mais longa permitiram melhorar a distribuição de pesos.