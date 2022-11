WRC: O que vai ‘fazer’ Ott Tänak em 2023? Ford, Toyota ou ano sabático? | AutoSport

Já há algum tempo que o adiantámos: há hipóteses de Ott Tanak rumar à M-Sport e à Toyota, mas também pode ficar um ano sem correr. Certo é que não fica na Hyundai, a equipa e o piloto já o assumiram publicamente.

Agora, ficaram a conhecer-se declarações de Richard Millener, Chefe de Equipa da M-Sport, dizendo que ”ele é uma opção bastante cara. Seria bom tê-lo na nossa equipa, mas é difícil fazer com que isso aconteça”, disse Millener, diretor da equipa da M-Sport, ao jornal finlandês Rallit.fi, uma declaração que tem duas leituras: é uma assunção que não têm forma de o contratar, porque o que o estónio vale, a M-Sport não consegue chegar, ou pode ser um ‘recado’ para Tanak.

Basicamente, a dizer-lhe, se queres um bom carro, uma boa equipa para liderar e lutar por vitórias e títulos, tens que baixar o que pedes de ordenado.

Ao Rallit.fi, Millener disse mais: Seria uma decisão inteligente para ele (Tänak) juntar-se a uma equipa que não pode garantir as suas perspetivas futuras da mesma forma que uma verdadeira equipa apoiada por uma fábrica? Só ele pode responder a isso”, disse Millener.

Outra declaração que pode ter segunda intenção: será que este ‘recado’ não é para a Ford? Qualquer coisa do estilo, se querem um piloto de topo, têm que abrir os cordões à bolsa?

Uma coisa é certa. De tudo o que já ouvimos relativamente a este caso, a Toyota, sendo possível é menos provável, pois Jari-Matti Latvala foi claro: “estamos muito satisfeitos com o atual line up, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä guiaram toda a temporada e Sebastien Ogier e Esapekka Lappi revezaram-se no terceiro carro, mas a decisão final será tomada no Japão”, disse Latvala no Rali da Catalunha. Parece-nos menos provável o regresso de Tanak à Toyota.

Portanto, o mais evidente é algo assim: para a M-Sport só vai se exigir menos de ordenado enquanto na Toyota a cúpula, que não terá problemas com o salário de Tanak, já terá de pensar duas vezes se vale a pena juntar o estónio a Evans e Rovanpera, tendo ainda Ogier a querer fazer um programa parcial. Por fim, a hipótese que continua em cima da mesma, ficar um ano em casa…