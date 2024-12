WRC: O que reserva o futuro para Dani Sordo entre as mudanças na Hyundai?

Como se sabe, através da sua marca Génesis, a Hyundai aposta em corridas de circuito, vai rumar ao Mundial de Endurance, e por isso está a preparar uma reestruturação do seu line-up de gestão desportiva.

A Hyundai anunciou há algum tempo um movimento estratégico que promete sacudir o cenário do automobilismo mundial nas provas de endurance, com a marca de luxo Genesis prevista estrear-se no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e o IMSA em 2026.

A ida para os circuitos reforça a ambição do construtor sul-coreano em expandir a sua presença em diferentes modalidades e mercados, combinando desempenho com a sofisticação da sua linha premium e como se calcula, vai ser necessária mais gente para a gestão da equipa na pista e Cyril Abiteboul, atual CEO da Hyundai MotorSport é quem supervisiona este novo projeto, que de início irá alternar entre o WRC e o WEC: “Serei o líder da equipa Genesis Magma Racing, disse em entrevista ao site do WEC. “Construir equipas é realmente algo que adoro fazer, desenvolver e moldar organizações, é isso que vou fazer, pelo menos no primeiro período, o período interino da equipa. Vai ser muito difícil com tudo o que está a acontecer, mas vou dar tempo suficiente”, disse.

É aqui que entra o rumor de Dani Sordo poder assumir o cargo de Chefe de Equipa da Hyundai MotorSport no WRC, mas o espanhol parece não estar muito para aí virado, pois quer continuar a pilotar ao mais alto nível.

Resta saber se a Hyundai tem lugar para ele no quarto carro, o que deve suceder, provavelmente com os mesmos protagonistas, Esapekka Lappi e Andreas Mikkelsen, até porque vai haver muito trabalho para todos com o desenvolvimento do novo carro.

Em entrevista à Marca, Neuville disse que espera ter Sordo na equipa: “Não sei se haverá um lugar para ele na equipa no próximo ano – talvez não – mas ele é uma parte muito importante da história da Hyundai Motorsport e um grande embaixador. Por isso, acho que vão encontrar uma solução para ele”, comentou o campeão do mundo.