WRC: O que muda no percurso do Vodafone Rally de Portugal? | AutoSport

Não muito! Há algumas novidades, a maior delas a nova super especial de Coimbra, primeiro troço da prova, mas a partir daí as novidades são muito poucas em termos de percurso, e provavelmente também não haverá grandes mudanças em termos de Zonas espetáculo, embora isso careça de divulgação do ACP.

Assim, na Sexta-Feira, 20 de maio, dia da Lousã, Góis e Arganil, os troços são exatamente iguais a 2021, o que já não sucede com Mortágua, que tem uma pequeníssima alteração, devido à nova Mortágua Arena, uma zona que foi intervencionada pela Câmara Municipal e tem agora uma maior extensão e a possibilidade do público que for para aquela Zona Espetáculo ver cerca de 2 Km de troço. Trata-se de um espaço de eleição desenhado por Luís Filipe Rodrigues, vice-presidente da Câmara de Mortágua, em pleno coração da especial da Aguieira que privilegia o público com a possibilidade de ver “in loco” os pilotos ao longo de dois quilómetros sem sair do mesmo local, com condições ímpares no panorama nacional e internacional, fruto dos declives no terreno. O dia termina com Lousada, que não tem alterações.

No dia seguinte, sábado, 21 de maio, dupla passagem pelos troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, sendo que a única alteração face a 2021 é em Vieira do Minho, que tem o mesmo começo doutros anos, mas dois quilómetros na fase inicial do troço, completamente novos.

Por fim, no domingo, 22 de maio, tudo igual a 2021 com dupla passagem por Felgueiras, Montim e Fafe.

DIA 1, Quinta-Feira, 19 de maio

PE1 SSS Coimbra 2.82 km 19:03

DIA 2, Sexta-Feira, 20 de maio

PE2 Lousã 1 12.03 km 08:08

PE3 Góis 1 19.33 km 09:08

PE4 Arganil 1 18.72 km 10:08

PE5 Lousã 2 12.03 km 12:31

PE6 Góis 2 19.33 km 13:31

PE7 Arganil 2 18.72 km 14:38

PE8 Mortágua 18.16 km 16:05

PE9 SSS Lousada 3.36 km 19:03

Flexi Service A – Exponor – 45 Min 20:00

DIA 3, Sábado, 21 de maio

Service B – Exponor – 19 Min 05:45

PE10 Vieira do Minho 1 17.48 km 07:38

PE11 Cabeceiras de Basto 1 22.03 km 08:38

PE12 Amarante 1 37.24 km 09:54

Flexi Service C – Exponor – 30 Min 12:20

PE13 Vieira do Minho 2 17.48 km 14:38

PE14 Cabeceiras de Basto 2 22.03 km 15:38

PE15 Amarante 2 37.24 km 16:54

PE16 SSS Porto – Foz 3.30 km 19:03

Flexi Service D – Exponor – 45 Min 19:33

DIA 4, Domingo, 22 de maio

Service E – Exponor – 19 Min 05:45

PE17 Felgueiras 1 8.91 km 07:08

PE18 Montim 8.69 km 07:57

PE19 Fafe 1 11.18 km 08:38

PE20 Felgueiras 2 8.91 km 10:08

PE21 Fafe 2 [Power Stage] 11.18 km 12:18

Service F – Exponor – 14 Min 13:53