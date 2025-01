WRC: o que mais precisa Ott Tänak para ser campeão outra vez?

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) estão de volta para voltar a tentar alcançar o título que só conseguiram em 2019…na Toyota. Daí o estónio foi para a Hyundai (2020-2022) esteve um ano na M-Sport (2023) e voltou para a Hyundai continuando sem mostrar o piloto que se tornou na Toyota e até lá chegar, na M-Sport.

É quase um case-study, um piloto com as capacidades que todos lhe reconhecemos, ter tantas dificuldades até para bater o colega de equipa, a quem nunca vimos qualidades para, em condições iguais, bater Tanak. Mas a verdade é que foi Neuville o campeão. A explicação passa muito pelos erros cometidos por Tanak com ‘azares’ no Monte Carlo, Suécia, Finlândia, Japão, entre outros. E este último ‘deu’ o título de Construtores à Toyota.

Sabemos que passou por momentos pessoas difíceis, felizmente ultrapassados, mas os anos passam e ver Ott Tanak somente com um título, é muito estranho.

Agora, a dupla da Estónia está pronta para iniciar a sua quinta temporada no WRC num Hyundai e o objetivo para já é fazer um bom ‘Monte’: “Há muitas secções que são novas este ano, por isso, mais uma vez, é difícil saber o que esperar. O Monte é sempre muito desconhecido, o que torna a preparação a longo prazo bastante difícil. A meteorologia é a personagem principal e temos de estar preparados para todos os resultados do fim de semana.

A principal coisa a ter em conta são os pneus, que são uma componente muito importante no nosso rali. Toda a gente tem uma grande incógnita e acho que isso vai tornar o Monte Carlo muito interessante. É sempre uma prova complicada, já estivemos no pódio, mas nunca fomos suficientemente fortes para a vencer. É realmente um evento único com uma grande história e uma vitória aqui é algo que eu apreciaria muito. É sempre o objetivo, e digamos que este troféu estaria num lugar especial”.