WRC: O que já se sabe do Rali de Portugal 2023 | AutoSport

Ainda não há informação oficial relativa ao percurso do Rali de Portugal deste ano, para além de se ter ficado a saber que se realiza uma semana mais cedo do que o habitual. Mas já se sabe alguma coisa, resultante da publicação do Rally Guide 1. As inscrições fecham apenas a 11 abril, no dia 24 de abril a lista será publicada. Na terça-feira, 09 maio começam os reconhecimentos que se estendem até ao dia seguinte.

A prova arranca na quinta-feira, 11 de maio com o Shakedown de Baltar/Paredes às 9.01h, estendendo-se até às 13.00h.

A caravana dirige-se depois para Coimbra, para a realização de PE1, a super especial de Coimbra, às 19.15h.

Na Sexta-feira, 12 de maio, os concorrentes deverão repetir os troços da Lousã, Góis e Arganil, fala-se no regresso de Mortágua.

No sábado 13 de maio a etapa de Vieira do Minho e Amarante e no domingo, 14 de maio, Fafe, mas isto ainda terá de ser confirmado pelo ACP, que pode introduzir mudanças.

A prova conta para o WRC, WRC2 , WRC3, Campeonato de Portugal de Ralis e Peugeot Rally Cup Ibérica.