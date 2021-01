WRC: O que já sabemos do Rali da Croácia?

O Rali da Croácia é uma novidade absoluta no Mundial de Ralis. A prova realiza-se totalmente em asfalto, e há algo que já sabemos: os adeptos croatas gostam muito de ralis. Embora seja uma novidade no calendário do WRC, o evento croata tem um pedigree internacional, tendo anteriormente feito parte do Europeu de Ralis da FIA, durante muitos anos até 2013. O parque de assistência será baseado na capital da Croácia, Zagreb, com os troços de asfalto caracteristicamente escorregadios a serpentear pelo condado de Karlovac, pelo condado de Zagreb e pelo condado de Krapina-Zagorje.

O rali terá 22 troços e cerca de 320 Km de troços cronometrados, segundo diretor da equipa M-Sport, Richard Millener: “os troços parecem bastante rápidos e também bastante suaves”. É certo que as equipas vão ter de lá testar, porque senão vão às ‘escuras’ e a este nível isso não pode suceder. Apesar de serem de 2013, podemos ver algumas imagens do Rali da Croácia de então, sendo que a prova deste ano será na mesma zona.