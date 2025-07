WRC: O que esperar do Rali da Estónia?

Kalle Rovanperä e Ott Tänak lideram o ataque em terreno familiar e são os dois grandes favoritos a vencer a prova.

O Mundial de Ralis regressa aos pisos de terra de alta velocidade no Rali da Estónia (17 a 20 de julho), prometendo troços rápidos, saltos e a paixão de milhares de fãs.

Após várias provas técnicas e exigentes, este rali marca o início de uma série de eventos europeus mais velozes, com Kalle Rovanperä e Ott Tänak, ambos com fortes ligações ao evento, a procurarem afirmar-se na luta pelo campeonato.

WRC acelera para a alta velocidade

Estradas de terra feitas a fundo, lombas cegas e milhares de fãs apaixonados esperam os concorrentes esta semana.

Após uma série de eventos acidentados e técnicos, desde o Rali de Portugal à Grécia, a Estónia marca o início de um verão europeu de alta velocidade. É a primeira vez esta época que as equipas enfrentarão terra verdadeiramente rápida, com velocidades médias a ultrapassar os 120 km/h.

Rovanperä e Tänak: maestros em terreno familiar

Poucos conhecem estas estradas tão bem como Kalle Rovanperä e Ott Tänak – e ambos chegam com algo a provar.

Para Kalle Rovanperä, este é um terreno de caça comprovado. O bicampeão mundial conquistou a sua primeira vitória no WRC aqui em 2021, tornando-se o mais jovem vencedor de uma prova do WRC no processo, e desde então adicionou mais duas vitórias na Estónia ao seu registo. No entanto, após ter caído para o quarto lugar na classificação geral devido a um abandono na Grécia, a estrela da Toyota precisa de recuperar rapidamente.

“É fantástico voltar ao Rali da Estónia este ano”, afirmou Rovanperä. “Foi onde obtive a minha primeira vitória no WRC e, desde então, também tivemos algum sucesso, por isso tenho boas recordações deste evento. Gosto muito de conduzir em estradas rápidas e fluídas, e elas adequam-se bem ao meu estilo, por isso estou entusiasmado.”

Ott Tänak, por sua vez, chega à sua prova caseira com a moral elevada, após ter conquistado a vitória no EKO Rali Acrópole da Grécia no mês passado. O piloto da Hyundai liderou oito das 17 etapas para reclamar a sua primeira vitória em mais de oito meses – e agora regressa a um território familiar, cheio de confiança e apoiado pelo entusiasmo dos fãs locais. Uma vitória aqui marcaria a primeira de Tänak em casa desde 2020 e poderá ser crucial na sua busca para ultrapassar a dupla da Toyota que o precede na classificação. Apenas 12 pontos separam os três primeiros, com Elfyn Evans a liderar, seguido por Sébastien Ogier – ausente esta semana – e Tänak.

O desafio das estradas estónias e os destaques das equipas

O perfil da Estónia dificilmente poderia ser mais diferente dos testes rochosos das últimas semanas. O rali é definido pela sua mistura de troços de terra rápidos e fluídos, mas igualmente técnicos, onde as velocidades médias disparam e o empenho é tudo.

Tänak será acompanhado pelos seus colegas da Hyundai, Thierry Neuville e Adrien Fourmaux. A equipa de Rovanperä no GR Yaris Rally1 também contará com carros para Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari e Oliver Solberg.

Oliver Solberg, filho do campeão mundial de 2003, Petter Solberg, faz um muito aguardado regresso à categoria principal esta semana. Atualmente a liderar a classificação do WRC2, o sueco vai conduzir um carro Rally1 pela primeira vez desde 2022, como parte de uma participação única com a Toyota Gazoo Racing.

As entradas da M-Sport Ford com o Puma Rally1 incluem Grégoire Munster, Josh McErlean e Mārtiņš Sesks – o letão que no ano passado foi vencedor de etapa nas etapas igualmente rápidas da ronda vizinha da sua terra natal.

O Rali da Estónia começa esta tarde com a super especial de Visit Estonia Tartu e inclui 20 classificativas, totalizando mais de 300 km, antes da meta na tarde de domingo. A combinação de velocidades elevadas, desafios técnicos e o apoio fervoroso dos fãs locais fazem deste rali um dos pontos altos da época do WRC.

A capacidade de dominar as estradas de terra de alta velocidade da Estónia é um indicador claro da versatilidade e da perícia dos pilotos no WRC. Os resultados obtidos nestes ralis são muitas vezes cruciais para a dinâmica do campeonato, influenciando a confiança das equipas e as suas estratégias para as provas seguintes.