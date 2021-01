WRC: “O Impreza era um carro de ralis, mas nada tem a ver com a marca Subaru, tal como é hoje”

John Hurtig, Managing Director da Subaru na Grã-Bretanha deu uma entrevista recente à revista Autocar onde explica uma coisa que os adeptos dos ralis não vão gostar nada de ler ou de ouvir. Falando do que tem sido a vida da Subaru no Reino Unido, Hurtig explica que a Subaru ainda se encontra a sofrer de uma imagem de marca confusa, que tem de superar. Nos anos 90 e 2000, a sua reputação foi firmemente reforçada pelo sucesso nos ralis do Subaru Impreza WRX STi, um modelo com um enorme legado que gradualmente caiu em desuso: “A Subaru UK cometeu muitos erros no passado, ao construir a marca Subaru para ser algo que já não é. [O Impreza] era um carro de performance, um carro de ralis. Foi uma boa época no Reino Unido. Mas isso já é história. Já foi há muito tempo. Não tem realmente nada a ver com a marca Subaru, tal como é hoje” revelando ainda que foi estratégia fazer desaparecer o Impreza para permitir que Subaru se concentrasse nos seus valores centrais como marca de crossover e SUV sendo que o desportivo BRZ nunca foi opção para qualquer mercado europeu. Portanto, adeptos, esqueçam a Subaru nos ralis. Pura e dura, está naquelas palavras a explicação da razão pela qual, no contexto de hoje, a Subaru nunca viria para o WRC. Claro que as coisas podem mudar com o tempo, mas ‘hoje’, seria impossível.