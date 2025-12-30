WRC: O elogio de Ogier a Tanak – “vou sentir muito a sua falta”

A decisão de Ott Tänak de suspender a sua carreira no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) mereceu uma reação emocionada por parte de Sébastien Ogier. O eneacampeão mundial lamentou publicamente a saída do piloto estónio, considerando-a uma perda significativa para a modalidade e prestando tributo a um dos seus maiores rivais e amigos no paddock.

A relação competitiva entre os dois pilotos intensificou-se particularmente durante as temporadas de 2018 e 2019, período em que Tänak, ao volante da Toyota, se afirmou como a principal ameaça ao domínio do francês. Foi precisamente em 2019 que o estónio conseguiu quebrar a hegemonia de seis títulos consecutivos de Ogier, sagrando-se campeão do mundo.

Após o anúncio da pausa na carreira de Tänak, feito em novembro depois do Rali do Japão, Ogier admitiu ter ficado afetado. O piloto francês reconhece no estónio o adversário que mais o obrigou a superar-se e a explorar os seus limites desportivos. Além da rivalidade em pista, Ogier enalteceu a decisão de Tänak de dar prioridade à família — uma escolha que o próprio francês também fez nos últimos anos ao optar por programas parciais —, deixando em aberto a esperança de que este afastamento não seja definitivo, mas apenas um “até já”.

Nas suas redes sociais, Sébastien Ogier escreveu:

«Como todos sabem, o Ott Tänak não vai competir no WRC no próximo ano e penso que todos concordamos que esta é uma verdadeira perda para o nosso desporto. Pessoalmente, vou sentir muito a sua falta. Como competidor, foi provavelmente quem mais me pressionou, quem me obrigou a ir mais fundo e a chegar mais perto dos meus limites do que qualquer outro ao longo da minha carreira. Mas, mais do que isso, sentirei a sua falta como amigo.»

Dirigindo-se diretamente ao rival, acrescentou:

«Ott, és um grande homem de família, alguém que respeito verdadeiramente. Espero que desfrutes de cada momento com os teus entes queridos e abraces este novo capítulo com a mesma força e honestidade que sempre demonstraste. A vida tem uma forma de nos surpreender e quem sabe que caminhos se poderão cruzar novamente. Talvez isto seja um adeus. Ou talvez seja apenas um até já.»