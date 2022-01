WRC: Novos Rally1 devem poder ‘testar’ no Campeonato de Portugal de Ralis | AutoSport

Já em novembro de 2021 CLIQUE AQUI alertamos para o facto das equipas do WRC estarem a tentar junto da FIA a autorização para participar como os novos Rally1 em ralis nacionais em ralis que utilizem troços do WRC, ou pisos muito semelhantes, de modo a prepararem-se melhor para as provas que aí irão realizar no WRC 2022.

E essa confirmação está prestes a ser feita pela FIA. A razão é simples: tendo em conta que estamos numa nova era do WRC, as equipas precisam de todos os ralis que puderem para conhecer e melhorar os seus carros, pelo que poder participar em provas ‘regionais’ como o nosso CPR é muito importante.

Portanto, o Otepää Winter Rally é um bom exemplo, pois realiza-se antes do Rally da Suécia, e outros dois evidentes são o Rali Serras de Fafe e Felgueiras e Rali Terras d’Aboboreira, no CPR.

Vamos ver se a autorização ainda chega a tempo, mas sendo a maioria do WRC realizado em terra e o Rali de Portugal a primeira nesse piso com os novos Rally1, é de grande importância poder ‘testar’, o que de qualquer modos as equipas do WRC irão fazer, também em Portugal. Aguardemos.