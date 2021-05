WRC, Novos Rally1 de 2022: Perguntas e respostas

O ‘tiro de partida’ dos novos WRC foi dado na passada semana quando a M-Sport começou a testar fora das suas instalações, pela primeira vez, um carro ‘mula’. A primeira conclusão: Asas e a aerodinâmica serão bem diferentes. Vamos saber um pouco mais dos novos Rally1…

1 – O carro testado pela M-Sport já é o novo Rally1?

Não. Para já o teste que teve lugar perto de Barcelona, em Bages, baseou-se num Fiesta WRC de 2017 com uma nova carroçaria. Lá dentro já tinha os novos roll bar de ‘double hoop’, ou braços duplos, e a nova transmissão com caixa de cinco velocidades.

2 – Houve muitas dúvidas nas redes sociais relativamente ao roll-bar “tão chegado à frente”…

Isso explica-se facilmente. É uma consequência do ‘double hoop’ previsto na nova regulamentação (se compararem um roll bar atual para os novos, nesta foto em baixo, percebem que o roll bar passa a ter maior segurança fruto dos dois ‘braços’, mais um do que existia.

3 – Mas porquê parecem tão à frente no carro?

A razão é simples. A M-Sport está a usar painéis e portas do carro atual, e isso dá ideia que o roll bar está mais chegado para a frente. Não é tanto quanto parece, mas mesmo sem estarmos a falar da carroçaria final e sem ter visto qualquer dos carros de 2022, acredita-se que o piloto ainda consiga entrar e sair do carro sem ter que tirar o volante.

4 – Quais vão ser as alterações mais visíveis nos carros de 2022 face aos atuais?

As alterações mais visíveis vão ser mesmo ‘double hoop’ e as laterais nas portas. Os carros vão parecer mais um GT convencional. Claro que a diminuição da aerodinâmica vai ‘despir’ bem mais os carros e há outro detalhe importante: Hoje em dia os World Rally Car têm uma carroçaria de origem que é altamente trabalhada para dar origem ao WRC, mas o Rally 1 tem como base uma estrutura metálica tubular (spaceframe/chassis tubular), pelo que a carroçaria vai assentar com um ‘véu’, desaparecendo as ‘prateleiras laterais’. Os ‘dive planes’ (zonas exteriores das cavas das rodas, que mergulham até à frente do carro, à frente), aberturas dos pára-lamas (que servem para aliviar a pressão de ar acumulada no interior das cavas das rodas, que provocam turbulência e ‘elevação’ aerodinâmica), e o difusor traseiro são as peças aerodinâmicas ‘aparadas’ dos carros.

5 – Vai haver grande perda aerodinâmica?

Sim, os níveis de downforce dos novos carros serão significativamente menores e o equilíbrio dos carros vai piorar significativamente. O que pode ser bom para o espetáculo, mas os pilotos vão ‘sofrer’ mais. Os carros serão, pelo menos no início, mais lentos, tanto nas curvas como nas zonas rápidas. vai perder-se o curvar muito rápido dos atuais carros. Só o tempo dirá se o espetáculo é muito afetado.