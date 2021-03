A M-Sport/Ford está muito perto de dar a conhecer ao mundo o primeiro dos novos WRC 2022, ou primeiro Rally1, se preferir. Divulgaram no Twitter fotos e vídeos, com ‘flashes’ do seu novo carro de ralis, feito em parceria pela M-Sport e Ford Performance. Será um Puma Rally1, novo Fiesta?

Dentro de muito pouco tempo ficaremos a saber…