WRC, Novos Pirelli: “melhores nuns aspetos, piores noutros…”

Uma das maiores novidades deste arranque de ano é a chegada da Pirelli como fornecedor exclusivo de pneus para o WRC. Terenzio Testoni é o elemento de ligação da marca italiana no terreno: “A Pirelli está muito feliz por estar de volta a 100%. Nunca deixámos de estar no Mundial de Ralis da FIA, pois a Pirelli sempre esteve aqui, mas agora estamos novamente a 100% e o nível é muito superior. Começámos a trabalhar com os três construtores em dezembro e posso dizer que não é fácil para as equipas porque os nossos pneus são diferentes. Elas precisam de saber o limite dos pneus e não podem aprender isso num só dia. Isto é Monte-Carlo e este rali é tudo sobre pneus. Se acertarem, então podem ganhar. O vencedor será o piloto que cometer menos erros. Num troço, podem precisar dos quatro pneus que temos na nossa gama: o macio, super macio, com pregos e o de inverno e logicamente só pode utilizar os que já levam ‘calçados’. É tudo sobre aceitar o melhor compromisso.

As equipas precisam de tempo para compreender como funcionam os pneus. Não se pode dizer que é melhor ou pior, é diferente” disse Testoni.

Sébastien Ogier tem experiência suficiente para saber que um construtor de pneus nunca conseguirá desenvolver uma gama que seja perfeita para todos as condições que surgem no WRC: “Estes novos Pirelli são diferentes pela simples razão de que os fabricantes têm uma limitação com a nomeação de pneus que podem fazer, e não conseguem cobrir toda a janela que temos de enfrentar ao longo do ano. Portanto em algumas condições, serão melhores, e noutras, piores e é isso que precisamos de descobrir, aprender onde está o limite. Este é um dos grandes desafios do fim-de-semana. É sempre o mesmo com o Monte: se conseguirmos acertar nos pneus, temos uma boa parte da equação resolvida, mas continuará a ser difícil”, disse.



Ott Tanak, concorda: “a aprendizagem virá com o decorrer do ano. Fora de Monte Carlo enfrentamos talvez um par de condições diferentes, mas durante um fim-de-semana como este, em Monte Carlo, enfrentamos muitas mais. Neste rali, cada troço pode ser diferente, com uma superfície diferente em condições diferentes. E precisamos de aprender rápido…”