WRC: Novos combustíveis e Parque de Assistência “mais verde”

Ao anúncio da confirmação das três marcas, Ford, Hyundai e Toyota na era híbrida do WRC seguiu-se a confirmação dos planos do WRC de uma transição para combustíveis mais sustentáveis, e fontes de energia mais ecológicas no parque de assistência.

Para isso foram abertos concursos públicos para:

– Combustível sustentável, com o fornecedor a ser obrigado a fornecer um combustível ou um conjunto de combustíveis a ser utilizados pelos concorrentes nas diferentes classes do campeonato.

– Branding das estações de carregamento híbridas plug-in nos parques de assistência.

– Produção e fornecimento de energia sustentável no parque de assistência para cobrir as necessidades dos elementos de carregamento plug-in dos Rally1 e os requisitos gerais de energia do parque de assistência.