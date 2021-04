WRC: Novo Toyota Yaris GR Rally1 “dentro dos prazos”

Segundo os responsáveis da Toyota o novo Yaris GR Rally1 continua dentro dos prazos previamente estabelecidos quanto ao seu desenvolvimento. Em declarações ao Mototsport.com na Croácia, Jari-Matti Latvala revelou que apesar da recente recolha das unidades híbridas por parte da Compact Dynamics, empresa que desenvolveu os sistemas (bateria e o e-motor), tudo continua a andar, até porque a Toyota tem visto a testar o novo Rally1 numa ‘mula’ de 2021, estando previsto que o carro ‘verdadeiro’ teste ainda durante o verão: “Temos estado a utilizar uma ‘mula’, um carro de ’21 pois há componentes que temos sido capazes de testar e tudo ainda está dentro do prazo previsto”, disse diretor técnico da Toyota, Tom Fowler. Os testes têm sido feitos por Juho Hanninen: “Antes de termos tudo junto, penso que durante a primavera vamos continuar a testar com este chassis ‘mula’, continuaremos a testar componentes para o carro ’22, antes de testar com o carro de 2022 completo”, disse Fowler.