WRC: Novo sistema de pontos… pode ter os dias contados | AutoSport

Fonte da FIA revelou que está pronta para fazer, se necessário uma “interrupção voluntária…do novo sistema de pontos do WRC”. Ou seja, o novo sistema, que se estreia este fim de semana com o Rali de Monte Carlo, pode, afinal, durar muito pouco. Quanto? Depende. Logo se vê, diz a FIA…

O WRC sofreu este ano a sua maior alteração do sistema pontual de sempre. Na história da disciplina foram várias as vezes em que o sistema de pontos foi alterado, mas nada como a mudança que agora foi feita e que vai contra tudo o que a FIA tem tentado fazer, que passa por simplificar, para que o adeptos comum possa perceber mais facilmente, ao mesmo tempo que se ajustam os sistemas conforme os tempos que se viviam.

Mas pelos vistos este último esquema de pontos pode estar a prazo, já que fonte da FIA revelou que estão preparados para o alterar a qualquer momento. Uma fonte da FIA disse ao Dirtfish: “Esta proposta veio da Comissão [WRC]. A FIA compreendeu o desejo de mudança e demos às partes interessadas a oportunidade de o fazerem. Agora estamos a implementar esses desejos.

Quando vimos o que as [partes interessadas] estavam a propor, dissemos: “OK. Vamos seguir o vosso caminho”. Mas podem ter a certeza de que estaremos atentos. Se acharmos que isto é demasiado confuso, que não é correto para o desporto, podemos estar prontos para mudar e não teremos receio [de mudar]. Compreendemos a questão de domingo, mas será esta a melhor forma? Analisamos [e] se não for, mudamos”.

Os pontos do WRC 2024

A pontuação mudou para um esquema complexo que atribui pontos para a classificação no final do sábado, pontos para a classificação apenas no domingo e ainda pontos para a Power Stage. Para o campeonato os pilotos somam o que obtiverem em cada dia, desde que cheguem ao final da prova, no domingo.

Pontos ao sábado:

1º = 18 pts

2º = 15 pts

3rd = 13 pts

4º = 10 pts

5º = 8 pts

6º = 6 pts

7º = 4 pts

8º = 3 pts

9º = 2 pts

10º = 1 pt

Pontos ao domingo:

1º = 7 pts

2º = 6 pts

3º = 5 pts

4º = 4 pts

5º = 3 pts

6º = 2 pts

7º = 1 pt

PowerStage

1º – 5 pts

2º – 4 pts

3º – 3 pts

4º – 2 pts

5º – 1 pt

2010 – Pontos

1º = 25 pts

2º = 18 pts

3º = 15 pts

4º = 12 pts

5º = 10 pts

6º = 8 pts

7º = 6 pts

8º = 4 pts

9º = 2 pts

10º = 1 pt

2003 – Pontos

1º = 10 pts

2º = 8 pts

3º = 6 pts

4º = 5 pts

5º = 4 pts

6º = 3 pts

7º = 2 pts

8º = 1 pt

1997 – Pontos

1º = 10 pts

2º = 6 pts

3º = 4 pts

4º = 3 pts

5º = 2 pts

6º = 1 pt

1995 – – Pontos

1º = 25 pts

2º = 20 pts

3º = 17 pts

4º = 14 pts

5º = 12 pts

6º = 10 pts

7º = 9 pts

8º = 8 pts

9º = 7 pts

10º = 6 pts

11º = 5 pts

12º = 4 pts

13º = 3 pts

14º = 2 pts

15º = 1 pt

1986 – Pontos

1º = 12 pts

2º = 10 pts

3º = 8 pts

4º = 7 pts

5º = 6 pts

6º = 5 pts

7º = 4 pts

8º = 3 pts

9º = 2 pts

10º = 1 pt

1979 – Pontos

1º = 20 pts

2º = 15 pts

3º = 12 pts

4º = 10 pts

5º = 8 pts

6º = 6 pts

7º = 4 pts

8º = 3 pts

9º = 2 pts

10º = 1 pt

1977 – Pontos

1º = 10 pts

2º = 9 pts

3º = 8 pts

4º = 7 pts

5º = 6 pts

6º = 5 pts

7º = 4 pts

8º = 3 pts

9º = 2 pts

10º = 1 pt

1973 – Pontos

1º = 20 pts

2º = 15 pts

3º = 12 pts

4º = 10 pts

5º = 8 pts

6º = 6 pts

7º = 4 pts

8º = 3 pts

9º = 2 pts

10º = 1 pt