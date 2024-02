WRC: novo sistema de pontos começou com elogios: vai continuar ou nem por isso? | AutoSport

O novo sistema de pontos do WRC recebeu elogios após a prova de abertura da temporada, o Rali de Monte Carlo. A nova estrutura de pontos do Mundial de Ralis obteve ampla aprovação de figuras-chave no parque de assistência, sinalizando um início de sucesso para a temporada de 2024, a esse nível. Mas há ainda muitas mais ilações para tirar…

O Rallye Monte-Carlo da semana passada sinalizou não apenas o início da temporada de 2024, mas também a introdução de um novo sistema de pontos que visa intensificar a competição.

O sistema renovado agora atribui pontos durante todo o rali, e não apenas na sua conclusão. A melhor equipa na noite de sábado garante 18 pontos (desde que chegue ao fim do rali no domingo), com mais sete pontos disponíveis com base na classificação de domingo. Os pontos de bónus da Power Stage elevam a pontuação máxima potencial para um rali do WRC para 30 pontos. Tal como sucedia em 2023, 25+5…

O desempenho de Thierry Neuville na semana passada exemplificou o impacto desta mudança, já que o seu esforço estratégico para recuperar a liderança no troço final de sábado lhe valeu 18 pontos em vez dos 15 que teria sido se tivesse permanecido em segundo durante a noite. É verdade que estava a lutar diretamente com Ogier e foi para a última especial de sábado separados apenas 0.8s do francês. Portanto, ambos teriam sempre de atacar, e no último troço Neuville deixou Ogier a 4.1a e Ott Tanak a 10.1s. Em condições normais, o estónio não ficaria tão longe.

Neuville reconheceu a sua importância, afirmando: “[Precisaremos] tentar lutar por tantas posições quanto pudermos. Para a liderança, é uma diferença de três pontos, por isso é muito importante”.

Já o chefe da equipa Toyota Gazoo Racing, Jari-Matti Latvala, partilhou sua satisfação com a implementação prática do novo sistema. O finlandês disse: “Tem havido muita especulação sobre o novo sistema de pontos, mas no final penso que funcionou muito bem, pelo menos aqui. Este rali provou que o vencedor do rali também obteve o maior número de pontos.”

Apesar de terminar o rali em sétimo lugar na classificação geral depois de sair da estrada na sexta-feira, o piloto da Toyota, Takamoto Katsuta, também encontrou mérito na nova atribuição de pontos, observando: “Isso mantém o domingo emocionante. Existem alguns pontos positivos e negativos, mas ainda assim o novo sistema está a gerar um pouco mais de entusiasmo, com certeza.”

O estreante da M-Sport Ford, Grégoire Munster, que disputa a sua primeira campanha completa a bordo de um Puma Rally1, manteve-se otimista quanto à utilização da estrutura ainda este ano: “É realmente algo bom”, disse o luxemburguês. “Se me pedissem para fazer uma coisa destas [forçar o andamento no domingo] na Suécia seria difícil, mas com certeza num rali onde nos sentimos mais confortáveis no final do ano, quando estivermos mais confortáveis no carro é algo de bom poder fazer.”