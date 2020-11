WRC: Nova Zelândia e Austrália preparadas para 2022

De acordo com o diretor dos ralis da FIA, Yves Matton, a Austrália e a Nova Zelândia estão prontas para receber rondas do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) em 2022.

Em entrevista ao dirtfish.com, Matton explicou: “Acho que é uma possibilidade ter os dois no mesmo ano. Quando voltarmos a uma situação normal e com o número de eventos que temos de incluir, não será tarefa fácil”.

“Eles já nos disseram [organizadores] que não conseguem fazer parte do calendário de 2021, mas para 2022 estão prontos”, finalizou Matton.

A Nova Zelândia estava preparada para regressar ao campeonato em 2020, mas a pandemia da COVID-19 não deixou e este foi um dos muitos eventos cancelados.