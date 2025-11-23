WRC: Nova temporada ‘More than Machine’ está online
A segunda temporada do documentário oficial sobre o WRC regressa mais audaz e envolvente, mergulhando o público desde o primeiro minuto no caos competitivo do Rally Monte Carlo 2025. Disponível no canal oficial do WRC no YouTube, a série oferece uma visão exclusiva dos bastidores e dos momentos-chave da competição.
Drama, rivalidades e superação em Monte Carlo
O campeão mundial Thierry Neuville enfrenta problemas logo na abertura: um primeiro despiste coloca em risco a sua campanha e revela a pressão do estatuto conquistado — “a maldição do campeão”. Entretanto, Adrien Fourmaux, nova contratação da Hyundai, surpreende ao afirmar: “Não estou aqui para ajudar”, e valida a postura com a volta mais rápida numa das especiais, tornando-se destaque do fim de semana.
A narrativa acompanha também Grégoire Munster, piloto da M-Sport, que vive um verdadeiro turbilhão de emoções. Após uma falha de motor, Munster redefine o seu estado mental, enfrenta nova adversidade, mas alcança a redenção ao vencer a sua primeira etapa — momento decisivo que transforma o rumo da temporada para o jovem piloto.
Bastidores e momentos decisivos
Com um formato de episódio intenso, a série documenta desde a mentalidade de Neuville após treze anos de espera, os preparativos técnicos para 2025 (“Banger of All Bangers”), e as reviravoltas competitivas e emocionais que marcam o clássico monegasco. Destaca-se a troca milagrosa de motor, o duelo emocionante pelo segundo lugar e um pódio electrizante, culminando com o décimo triunfo de Sébastien Ogier no Monte Carlo.
Imersão total na realidade expandida do WRC
A docuseries amplia a perceção do desporto automóvel, proporcionando acesso inédito aos bastidores, à pressão psicológica dos protagonistas, às rivalidades internas e às decisões cruciais em tempo real. O público acompanha as reações dos pilotos perante adversidades extremas, soluções improváveis e conquistas que marcam a história recente do campeonato.
A segunda temporada promete consolidar um novo patamar de engagement mediático e promover o Mundial de Ralis junto de audiências globais, através de storytelling imersivo e qualidade visual de topo.
