WRC: nova oportunidade para Adrien Fourmaux na M-Sport: será desta? | AutoSport

Estes são tempos excitantes para o piloto da M-Sport Ford, Adrien Fourmaux. O francês vai regressar a um Ford Puma Rally1 Hybrid no Japão, no próximo mês, mas esta semana estreou um Fiesta Rally2 com as últimas especificações no Rali da Europa Central. E venceu entre os RC2, que não o WRC2, pois não estava inscrito para pontuar nesta prova…

O Fiesta de Fourmaux teve montado, entre outros, um novo pacote de arrefecimento. E agora o francês espera corresponder às expectativas e ganhar experiência no Japão, mesmo sabendo que não pode elevar demasiado a fasquia. Passou um ano, continua a evoluir, tem mais experiência, o WRC2 é muito competitivo e talvez esteja agora pronto para os Rally1, cujo começo, para si se saldou com um acidente monumental há quase dois anos…

“não sou o mesmo piloto, mas ainda estou a aprender muito e a experiência é cada vez maior. Deu-me muita paz de espírito”, disse à Auto Hebdo.

Agora, sabe que vai para o Japão para evoluir, ganhar experiência pois sabe que vai enfrentar duplas com doze ralis num Rally1 este ano. E está bem ciente que num rally1 tudo se passa muito mais depressa do que num Rally 2.

Depois disso, a perspetiva de correr com o Puma em 2024: “Há conversações, mas nada está definido, por isso é já uma satisfação ter atingido o objetivo de voltar a correr num Rally”, disse.