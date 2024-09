WRC: nova mudança de sistema de pontos a caminho

Seja como for, o sistema não deve voltar ao antigo, mas sim algo diferente do atual. .

Portanto, deve haver alterações, já há propostas para 2025, mas as discussões estão em andamento sobre possíveis ajustes no sistema de pontuação: “Penso que há algumas propostas para avançar”, disse Robert Reid ao Dirtfish. “Não acho que tenhamos errado muito, mas acho que há alguns ajustes que podem ser feitos, acrescentando ainda que hoje em dia ninguém fala de domingos aborrecidos, o que é verdade. Resolveu-se um problema, criou-se outro…

O objetivo passou por melhorar o espetáculo no último dia das etapas do WRC, e isso foi conseguido, pois há luta pelo ‘Super Domingo’, como já havia pela Power Stage, mas este é essencialmente aproveitado por quem não esteve tão bem – seja por que motivo for – na 6ª feira e no sábado.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

